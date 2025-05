Socio no; abonado

Creado: Actualizado:

Las sacrosantas leyes no escritas que rigen el deporte, y más si cabe el fútbol, se asemejan al concepto de Justicia de los niños. Las cosas son blancas o negras, están bien o mal... lo demás son perversiones que vamos ideando los adultos para tapar nuestras contradicciones.

Una pelotita decide entre el cielo y el infierno. Ancelotti recoge los cachos del destrozo tras tocar la gloria fumándose un puro. Le echan, principalmente, dos goles de falta que metió un jugador que nunca había marcado ninguna. Enfrente, al tal ansiado Xavi ni se le recuerda, tras venir curiosamente un alemán para enderezar el juego blaugrana. El fútbol es así. Esa es su ley de leyes.

Contradictorio como pocas cosas, vive atado a su gran perversión. Es un gigante que emplea todo tipo de medios y espacios públicos, y recibe ingentes cantidades de dinero y prebendas de las administraciones, desde la mayor a la menor. Pero luego, cuando interesa, sacan su parapeto de empresas privadas. Aunque disfrutan en exclusiva, por ejemplo, de estadios que pagamos todos, y de un monopolio estatal que ata el sistema a través de las federaciones. Es la trampa perfecta. Que se perfeccionó con el invento de esas sociedades anónimas deportivas que, a pesar de los avisos de entonces, se expandieron con las consecuencias conocidas.

Aquí, en León, el flamante equipo de baloncesto pasó de llegar al olimpo, con el impulso de sus socios originarios, a ser prostituido políticamente con una SAD arruinada por la mala gestión. El club de fútbol también se descapitalizó en lo humano para rozar la muerte, y depender hoy de que un rey mago, que vive en oriente, no se canse de lo que pare él no es más que un juguetito lejano.

Lo ocurrido estos días con ese desprecio y maltrato a los abonados en León, o con una Deportiva condenada a la pena de telediario, por enredarse en su día con una empresa acusada de una ingente estafa piramidal, son sólo pequeñas muestras de una realidad amenazante, a la que aguarda un futuro cargado de dudas. Sobran los ejemplos, en el panorama futbolístico español, de equipos, incluso centenarios, que han muerto o viven patéticas situaciones en manos de todo tipo de personajes, más o menos siniestros.

Afortunadamente, a nivel nacional se han corregido las cosas para no mantenerse en el error. Ya no es obligatorio ser SAD. Pero no se han articulado fórmulas para la vuelta atrás, para que el legítimo titular del futbol vuelvan a ser sus ¡socios!