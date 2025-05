Reserva siux prejubilada

Creado: Actualizado:

Una persona allegada comentaba su estupor ante lo proactivos que se muestran los opositores a cualquier cosa que se mueva en El Bierzo. «¡No les vale nada!». Lo decía horas antes de que se anunciase el tsunami de la Azucarera de La Bañeza, que sembrará de amargor la vida en cientos de familias de la provincia. Es un ejemplo clarificador de ese desequilibrio entre lo rápido que se pierden las cosas y lo difícil que es conseguir ponerlas en marcha. Quizá tiene razón alguno que comenta que el negocio más prometedor en esta tierra es comprar un camión de mudanzas...

El terrible cráter que se va a generar en el centro de la provincia amenaza con reproducir punto por punto lo visto en otras zonas. Comenzó en Sabero, pionero en el final minero, y siguieron todas y cada una de las cuencas, pero también otros lugares como Veguellina de Órbigo, que vio cerrarse su azucarera entre promesas de alternativas. El penúltimo episodio —justito después de caer Anllares en el Sil— llegó en Cubillos, con ese gigante que era Compostilla II, para el que también se lanzaron jugosas y cuantiosas promesas de compensaciones, que ahora nos quieren transvertir en una... ¡tirolina!

Y mejor no pararse a analizar la deriva de la otra Compostilla, la original, que estaba en el barrio ponferradino del que adquirió su nombre, y que fue durante décadas el epicentro de la energía del noroeste de España. ¡Apagón total! Parece que este fin de semana no toca flamenco, esta vez hay programado heavy metal...

La desertización avanza inexorablemente y quizá, por eso, llama la atención que a algunos les estorbe todo en esta especie de reserva siux de las jugosas prejubilaciones mineras. No nos valen industrias, ni las nuevas renovables, ni las clínicas, ni ahora el proyecto de universidad privada... El no por el no supone enfilar hacia el vacío. No sabemos nada del proyecto de ese centro pero ya está el choque frontal. León acabó descartado por ese tipo de actitudes, sectarias y destructivas. Quedó así como la única de las provincias más pobladas de la autonomía que no tiene un centro de este perfil. Aquí, igual aspiramos a que nos llegue un casino al estilo de las reservas indias, para tumbarnos en la hamaca y contar nubes... Y los hijos, para que no den la lata, mejor lejos con sus lamentos de mileurista.

Por cierto, ¿para cuándo una movilización para exigir que no se disipen las promesas de alternativas, como el humo de las viejas chimeneas?