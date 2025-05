El autobús y la moto

Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso F. Mañueco, vino a León en coche oficial para vendernos el autobús, o la moto, de la última gran hazaña del Gobierno autonómico. Como si resolver el problema de la movilidad fuera tan sencillo como regalar un bono para subirte a un autobús, quién sabe a donde. En el peor de los casos puedes esperar con el bono en la boca en una parada por la que ya no pasará ningún coche de línea.

No sé si Mañueco conoce de verdad las comunicaciones que existen entre León, Zamora y Salamanca, qué medios nos conectan con Burgos, Soria, Segovia o Ávila y cuántos autobuses nos llevan a Valladolid. Le invito a que intente llegar a León desde Salamanca en autobús.

Todo el mundo sabe en León que es más fácil ir a la playa a Gijón o a La Coruña o Vigo desde Ponferrada. La conexión entre las 9 provincias —de una Comunidad y dos regiones— es deficitaria en todos los medios de transporte. Lo sabemos quienes tras mirar combinaciones de trenes y autobuses para ir cualquiera de estas provincias, excepto Valladolid o Palencia (AVE mediante), acabamos por descargarnos la aplicación de Bla Bla Car para hacer el viaje en coche compartido.

Mañueco ha querido presentar la tarjeta buscyl como una afrenta contra el Gobierno mezclando churras con merinas y ocultando que las comunidades autónomas dispondrán de 40 millones de euros para financiar la mejora de la movilidad en autobús en el nuevo Mapa Concesional.

El Ministerio de Transportes se apunta el tanto de que mejorará las tarifas y los tiempos de viaje. Y la Junta se guarda en la manga una carta de propia competencia: la Ley 9/2018 de Transsporte Público de Viajeros de Castilla y León y el decreto de 34/2022 de 15 de septiembre del Mapa de Ordenación del Transporte Público de Viajeros por Carretera de Castilla y León.

La cuestión es que Ministerio y Junta clarifiquen a la opinión pública qué van hacer juntos y por separado para garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía, si han pensado en nuevas formas de movilidad intracomarcal, e incluso intermodal, con la participación de ayuntamientos y diputaciones o Consejo Comarcal del Bierzo, y cómo acortar los tiempos y las tarifas en los recorridos más largos.

El Mapa Concesional de Transporte está obsoleto porque es de hace 50 o más años, según los casos. Pero no se trata de suprimir paradas bajo la lupa de una cifra mínima de 500 viajeros al año, señor Puente. El reto debe ser más ambicioso.

Una comunidad que se despuebla al galope de caballos de vapor, en particular León y las vecinas provincias del oeste, Zamora y Salamanca, que juntas conformaron la Región Leonesa, o la ultraperiférica Soria, necesita políticas imaginativas, colaborativas y democráticas, no bustos parlantes con argumentarios 'made in Génova', tuits ocurrentes o paseos por la Castellana trampantojos de la democracia.

A este paso, a la Junta le va a salir casi gratis su buscyl.