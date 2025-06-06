Ahí hay uno que dice ¡ay!

Creado: Actualizado:

No uno, sino muchos examinandos de la Prueba de Acceso a la Universidad están estos días en un ¡ay! No están seguros de saber escribir esa exclamación correctamente, mucho menos el clásico «ahí hay un hombre que dice ¡ay!», y éste año se le ha ocurrido a alguna autoridad ministerial, con muy buen juicio, penalizar las notas de aquellos que cometan en sus exámenes atentados contra la gramática y horribles faltas de ortografía. En pocas palabras: de aquellos que no saben escribir, o se les ha olvidado.

Hasta un 20% en algunos casos puede bajar la nota del que salpimiente los tiempos del verbo echar con las haches del verbo hacer o que escriba sin la menor sujeción a las reglas básicas de la coherencia textual. Si Irene Montero o Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, tuvieran que examinarse hoy de la PAU, lo llevarían crudo, pues ambas le pegan unas coces a la gramática y al diccionario que dan miedo, la una con sus «niñes» y la otra confundiendo seudónimo con sucedáneo. Pero, ¿¡hasta un 20%!? Pudiera ser incluso poca punición para el que aspira a un título universitario, salvo al de Medicina, en el que es un clásico irrenunciable la escritura ininteligible.

A las chicas y chicos enfrascados en los exámenes se les olvidaron las normas gramaticales y ortográficas a base de ignorarlas en sus escritos en las redes sociales, en whatsapp sobre todo, en las que todo vale menos la correcta escritura y la adecuada puntuación. Si hablar mal significa pensar mal, lo mismo ocurre con el habla escrita, y, hombre, la Universidad necesita gente que piense bien, y no sólo la Universidad, por cierto. Sin embargo, la culpa no es tanto de los muchachos como de un sistema educativo deplorable, que no cincela indeleblemente los conocimientos en el cerebro. Decía María de Maeztu, hablando del rigor en el estudio, que era verdad lo de que la letra con sangre entra, pero con la del maestro, no con la del alumno. Los maestros hacen lo que pueden, se esfuerzan, sangran, pero el sistema, y la redes, lo dejan en casi nada.