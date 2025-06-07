El perejilillo

Creado: Actualizado:

Le gusta rebozarse en la ciénaga, y pedorrear como Shrek para levantar escandalosas pompas en el lodo. Aunque ella lo hace sin sonrojarse. Atraer el foco por encima de quien y de lo que sea es la misión de la populista lideresa, que en este caldo de fangos y fakes se mueve con preocupante soltura. Sus despropósitos, unos anunciados para crear expectación y otros ejecutados con calculada y falsa improvisación, centran titulares y alimentan a sus seguidores, aun a costa del proyecto político común que dicen perseguir. Es Isabel Díaz Ayuso un ejemplar individualista, populista y demagogo, incapaz del mínimo respeto institucional exigible a cualquier personaje público. Mas acaba logrando su objetivo mediático. Punto para la gritona de la clase. A favor y en contra, quizá la factura de esa obsesión por el protagonismo y la pasada de frenada constante no la tenga tan calculada entre un paisanaje hartísimo de una temporada de berrea política que parece no tener fin.

La Conferencia de Presidentes celebrada ayer en Barcelona fue la carpa perfecta para el circo que entiende como escenario político Ayuso. Primero el desplante al saludo institucional de una ministra, adjudicándose el papel de víctima en un dolorosísimo proceso para miles de familias que la justicia sigue contra su gobierno. Se pide ser el muerto en el entierro para acaparar todos los comentarios de un encuentro en el que el país, o sea, todos nosotros, se juega un cuanto. Para ella la perra gorda, parecen haber coincidido todos los medios.

Después el teatrillo de las lenguas y los pinganillos. Sin sorpresa, se dio el piro mientras sus colegas presidentes de otros partidos hablaban en euskera y catalán, pero no tuvo arrestos para hacer lo mismo cuando los mandatarios populares hicieron lo mismo en gallego y catalán. El colmo de la hipocresía. Se le ha olvidado a la lideresa que su prócer actual, Feijóo, habló durante años de cuantos asuntos fue menester en gallego. Y nadie le puso un pero. El mangoneo del discurso clama al cielo.

Desde la distancia, entiendo y confío en que ella no es el PP. Y es la dirección del partido la que debe decidir si es este talante chusco el que persigue, o la diva acaba estrellada en otros contubernios, esta vez no de Eurovisión. Quiere ser el perejilillo de todas las salsorras. ¿Cuántas se le cortarán?