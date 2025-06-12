Las Cortes piden soluciones frente al apagón

Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León instaron ayer a la Junta a que exhorte al Gobierno de España a orientar su política energética con el fin de «garantizar el suministro en condiciones de calidad, seguridad y precio» y que apueste por el consumo en proximidad, el almacenamiento y conforme un mix que no excluya a ninguna fuente, como la nuclear. La iniciativa, presentada en forma de Proposición No de Ley (PNL) por el procurador popular David Beltrán, ha salido adelante con los votos del PP, Soria Ya, Por Ávila y los dos procuradores no adscritos; mientras que el PSOE ha votado en contra y Vox y la UPL se han abstenido. «El gran apagón generó inestabilidad, inseguridad y costó vidas», alegó Beltrán.