El fuego ‘sorprende’ por el sur

Medios aéreos y terrestres trabajaban anoche para extinguir un incendio forestal en Valencia de Don Juan, según la información que figuraba al cierre de esta edición en la plataforma Inforcyl. El fuego comenzó sobre las 19.22 horas y se investiga su origen. Fueron asignados para su extinción seis medios. En concreto, hasta el lugar fueron desplazados dos agentes medioambientales y celadores, una autobomba, una cuadrilla de Equipos de Lucha Integral contra Incendios Forestales y un helicóptero. Por otro lado, ayer también fue necesario el despliegue de efectivos por dos fuegos, en la localidad palentina de Osorno y en la salmantina de Moronta.