Cochambre democrática

Creado: Actualizado:

Si Isabel Díez Ayuso dice que «las dictaduras entran a sorbos, poquito a poquito, de manera inocua, aparentemente ofensiva» está con uno de sus disparates.

Y claro que las exageraciones forman parte de políticos (de cualquiera). También, no podemos olvidarlo, de comunicadores.

Vale, pero la jurista Encarnación Roca dice que las reformas del Gobierno, como la que implica alargar el mandato del Fiscal General, van minando el Estado de Derecho y pueden acabar en el populismo, «lo que ahora se llama la democracia que no es democracia completa».

Se pregunta si, aunque haya elecciones, hay democracia en Venezuela. Mientras el PSOE estalla por los aires, el plan de Bolaños para colonizar la justicia avanza en el Congreso. Sánchez no dimite, quizá por la idea que tiene de la democracia.

Una muy cochambrosa, una que se le acomode a él. Fuera de España, Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, dice que con Donald Trump dentro de la Casa Blanca la democracia de EE UU puede desaparecer.

En todos sitios cuecen balas.