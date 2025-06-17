Rango ministerial para los muertos de Cerredo

Creado: Actualizado:

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y los exconsejeros asturianos de Industria Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández son algunos de los comparecientes propuestos por los grupos parlamentarios para declarar en la comisión que investiga el accidente que en abril costó la vida a cinco leoneses en la mina de Cerredo. El plazo de los partidos para presentar su propuesta de asistentes se cerró ayer, aunque la lista podrá ser ampliada durante los trabajos de la comisión de investigación. Entre los documentos solicitados, están todas las actas de las inspecciones llevadas a cabo en la mina desde 2021, y copias de las autorizaciones, permisos y licencias concedidos, junto a los contratos de compraventa de carbón.