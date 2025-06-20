Por el Eje Atlántico en el corazón mediterráneo

Creado: Actualizado:

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, exigió ayer en Barcelona avances ferroviarios clave para vertebrar el noroeste peninsular. Lo hizo en el Salón Internacional de la Logística (SIL) de la capital catalana, foro de referencia del sector logístico, en el que reivindicó una estrategia integral que refuerce la competitividad del noroeste, al tiempo que reclama al Gobierno de España avances concretos y urgentes en materia ferroviaria, esenciales para vertebrar el oeste peninsular y consolidar un sistema mallado y sostenible. «Hoy más que nunca, la logística es sinónimo de competitividad», reclamó el consejero.