Es tiempo de pueblos. El verano acelera los latidos del mundo rural. Vuelven a oírse los gritos infantiles en las plazas y los pocos restaurantes o casas de comidas que van quedando más allá de los muros urbanos apuran las reservas.

Los pueblos, que pierden vida de día en día, de invierno en invierno y de año en año, son el refugio de la vida urbana.

En los pueblos, acosados por la desolación de un mundo desconectado del planeta, a veces ocurren cosas mágicas o, simplemente, a veces nos topamos con esas cosas maravillosas que son la cotidinaidad de los pueblos pero la desconocemos.

Hace unos días, en Mansilla de las Mulas, asistimos a un episodio memorable de la maltrecha democracia. Una pequeña Corporación de nueve concejalas y concejales aprobó por unanimidad la moción a favor de de dedicar una calle al Vecindario represaliado en 1936 y rehabilitar la memoria de la Corporación elegida antes del golpe de estado, de la que seis de sus nueve miembros fueron pasados por las armas por pistoleros y tribunales franquistas.

Una unanimidad ejemplar, liderada por una alcaldesa del PP, que ya quisiéramos ver en los parlamentos estatales y autonómicos para la reparación de tantas víctimas olvidadas y ninguneadas y para el interés general del país del presente y del futuro.

En un momento de escarnio público de la democracia y del pueblo a cargo de los ‘elegidos’, conviene mirar a los pueblos, a tantas y tantos políticos de pueblo que se dejan la piel por su vecindario ante el desdén más absoluto de diputaciones, Junta y Estado.

Tal vez el secreto esté en la fuerza de la gente pequeña. Y en que la gente pequeña que hace cosas pequeñas crea en y cree sus fuerzas para cambiar pedacitos de mundo. La moción de Mansilla de las Mulas, que presentaron las tres concejalas socialistas, fue fruto del tesón de unas familias que han hecho una larga travesía del desierto de sus memorias personales y decidieron investigar, exhumar y recordar a sus seres queridos arrebatados por el fascismo y condenados a un pedernal de olvido.

Tal vez la regeneración democrática no pase solo por las 15 medidas que Pedro Sánchez ha presentado in extremis en el Parlamento y de las que el PP ha decidido no hablar en su estrategia de intento de aniquilación del enemigo.

La reconstrucción de la dignidad pública y de la moralidad política pasa por la ciudadanía ejerciente. Las pequeñas comunidades, llámense pueblos o colectivos que se unen para mejorar su entorno y por el bien común, son la vanguardia de esa regeneración tan necesaria a nivel mundial.

Ahora que en los pueblos se hacen colas para la paella de la fiesta o el cordero de las veladas trashumantes, en otra parte del mundo, no tan lejana, hay colas del hambre que se acortan macabramente con francotiradores. Hay que parar el genocidio del pueblo palestino.