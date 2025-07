Creado: Actualizado:

Quizás al cainismo, que se nos tatuó en la cadena del adn como revancha por heredar un rinconín del Edén, le debamos la burla de que a las jugadas maestras de nuestras dos disciplinas autóctonas las bautizáramos como caída, en la lucha, y ahorcado, en los bolos. No hay como un leonés para joder a otro leonés. Aunque eso no lo aprendí de ti, empeñado en llevarnos a la bolera para que aprendiéramos que cada uno sumaba lo suyo sin que restara a los demás, en el alumbrar el sueño de unos paisanos que, en 1983, picaron la tierra, llenaron a paladas el camión del abuelo Lumi con el barro de una cárcava por encima de La Mata de la Riva y, tras mezclarlo con la zahorra de la zona, parieron un castro entre la chopera. del Soto. Luego le acompañaron otro a la espalda y la bolerina encañonada entre los árboles donde nos enseñaba con magisterio Antonio Lario a los guajes, pero ese primer castro engendró todo lo que hoy hay. Un castro entierra algo de animal vivo. Hay que mirarlo. Cuando está blando, da gusto, / trabaja como la cera; mas ¡ay!, si el castro está duro, / bota siempre donde pega. Me lo enseñaste tú, como todo lo que me ha servido para ser persona: que no importan cuántos onces se hagan, sino que sume el equipo; que por más que uno se cinque no hay que rendirse y volver a tirar al castro; que atender a lo más pequeño, como el miche, nos lleva a lo grande; que la bola alta, luce, pero la rentera amarra tantos; que hay que tirar para adelante cuando ponen la mano más atrás; que nunca se abandona al compañero; que, si se descubre la raya de la caldera, siempre puedes birlar con tino; que los de alrededor se necesitan para hacer juego; que pinar los bolos que tiran los demás también tiene importancia; que, cuando se acaba la partida, siempre quedan cosas y se debe ayudar; que sólo vale cero si te quedan fuera; que el valor de uno se mide por la huella que deja en los demás. Esa huella, como la del coro de la iglesia, la pastorada, los bailes regionales, la rondalla, la dirección del instituto durante esa década de los 80 que tantos alumnos te recuerdan, se graba ahora en esta bolera bautizada Pedro Caballero. Si alguien pregunta por mis raíces, quedan remitidos aquí, a este castro del Soto de Boñar: de este barro —qué orgullo, papá— vengo yo.