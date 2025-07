¿Tienen ancas?

Creado: Actualizado:

Tatuado en el paladar resucita un viejo gozo que paladeé hace cincuentaitantos años. Con sólo que se diga ¡ancas de rana!, la memoria me pega un brinco ranero y me coloca en el viejo comedor bañezano de Casa Boño, tan familiar escalera arriba de una madera que cantaba y donde me bautizaron a este vicio colorao tras unas fantásticas alubias de riñón que iban únicamente estofadas con laurel, un ajo, cebollita justa, algo emperejiladas y haciendo sólo caldo claro sin más mandangas choriceras con las que hoy profanan la cosa las cuatro formas o más con que defienden algunos su idea de las «alubias a la bañezana» sin que haya acuerdo o buen juicio, ensayando fabaditas que no logran ascender a la categoría de gloria bendita.

¡Aquellas alubias!... ¡y aquellas ancas!... de rechupete... porque hay que rechupar los huesecillos haciendo un solo de silbato y apurando la rechupada hasta dejarlos mondos y lirondos porque, si no, eres postura de señorito remilgao o nena repugnantina, y eso no cabe en un comer a la llana, que es lo que pide este manjar que antes no lo era por considerarlo en tantísimos pueblos comida de muertos de hambre como los caracoles, la setas y hasta los cangrejos... y ya ves hoy.

Las ancas de rana se comen en muchos países (Francia, Portugal, China, Vietnam, Méjico, Ecuador. Mississippi...) y por aquí (Extremadura, Alicante, Aranjuez, Palencia, Tarragona...) y de cien formas distintas, aunque el leonés saca pecho por la fórmula cazurra guisadas con tomate, pimiento, ajo, pimentón y unto... y en la salsa sobrante, huevito que te crió, plato redondo. Pero ya no son ranas leonesas, prohibidas o inexistentes desde que la ingeniería hidráulica convirtió en canales los ríos de ribera destruyendo charqueras y lagunas. Ahora las que se comen vienen de Indonesia (exportan más de 5.000 toneladas al año) y hacen añorar, por ejemplo, las doscientas o trescientas ranas que en sólo una jornada pescaba El Chepa entre Cimanes y Llamas de la Ribera haciendo espectáculo de su arte y eficacia. Eran esas ranas verdes que se echarán de menos en este mes de julio dedicado a este plato en la ancha comarca bañezana.