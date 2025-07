El que purifica

Creado: Actualizado:

Mandan las furias y las ideas mondas lirondas como pedradas en la boca hasta en los confines que ya no nos caen tan lejanos, en Japón, verbi desgratia. También crece allí en sus últimos comicios la derecha extremada sorpasando a los partidos rutinariamente gobernantes. Y hoy el japonés resentido y vengapatrias estira el pescuezo como cuando se hizo eje con Mussolini y Hitler para atormentar al mundo con aquellos cuatro años de pavor, aunque hoy su nieto (y más su bisnieto) elige ser árbol de levas o correa de transmisión del cochazo blindado de Trump convertido en su modelo veloz para hacer de Japón un «Sol Naciente great again» y así joder mejor al chino, esa obsesión que lleva atizando cuarenta siglos y que sólo corrige para aumentarla... «chinako joputaka», dicho en su lengua.

Confirmado, pues: la extrema derecha se globaliza porque cabalga un caballo global y digital cuyo jinete se presenta triunfante como el Quinto del Apocalipsis anunciando que viene a purificar con fuego bendito la inundacion de corrupción política y líquida que nos llega hasta el cuello en las sociedades que antes eran decentes, identitarias y superiores y que han de asumir combativamente hoy la obligación de volver a serlo (hay un tronao en Arkansas con su pilón de seguidores y donantes que ha comenzado a levantar una ciudad sólo para blancos, aunque seguramente no le harán ascos a que la servidumbre sea negra o amarilla, ya que no esclava, que sería lo ideal). Hay cierta euforia mundial en exaltar los avances y soluciones de «pan y palo» que esgrimen las derechas extremosas. Sus simplezas y recetas de grandiosa idiotez cuadran bien en una sociedad confortada que no quiere hacerse líos ni plantearse dudas: Al pan, pan; y al moro, hostia al canto. Y todo arreglado, dicen, aplaudiendo que se descubra a un Montoro que hizo del BOE su boletín de empresa o que la mierda de Koldo la perfume el PP haciendo que Vox pesque pasto en los dos pesebres del bipartidismo y se presente como el fuego purificador de la Iberia de Falla y folla. ¡Macagundeu —dirá Rufián-, la que se nos avecina!... Y aquí, como en los confines, ¡viva Japón libre!...