Madremía, cómo se puso doña Ayuso pillada con el carrito de los helaos. De ello aún se habla por irse de finde con familia al chalé de la Comunidad de Madrid en Rascafría, sesteadero de la autoridad, sin haberlo comunicado previamente como ha de procederse en estos casos; a la chita callando, pues. ¿Y cómo se supo? La «lideresa» ha comprobado ya que el enemigo lo tiene dentro y que hay colegas más de Feijóo que de su carisma de triunfadora incendiaria. Pero fue la oposición quien cacareó su solazarse con gasto público, saliendo ella a justificarse con un rictus rabiado y muy rebrincao que dejaba bien claro que le habían pisado el rabo. Y se explicó: «Así es como funciona una dictadura comunista. Lo que se intenta de manera chavista es desprestigiar a la gente. Y quiero dejar claro algunas cuestiones. He estado dos días en una casa. Me llevé mi comida de casa en tupper. Cené en un restaurante del pueblo. Y compré en el Covirán —por cierto, un personal excepcional (ahí metió cuña y publi)— con mis medios». Su chorreo enfocó después al Sánchez que usa el falcon y cuatro palacios, y alegó no haber comparación entre lo suyo y la corrupción de Begoña, Koldo, Ábalos o los ataques a la Uco, sin dejar de citar a mayores la desmembración de España, los agravios a Madrid en favor del separatismo catalán y todo el rosario de delincuencia política del presidente del Gobierno al que acusa de «erigirse en líder mundial del comunismo para blanquear su imagen cada vez más perjudicada»... ¿Sólo ve comunistas y chavistas esta Ayuso descompuesta?... Pues buscándolos desesperadamente están los cuatro gatos comunistas que haya en este país por ver si los captan para engordar el poco bulto que logran en la política nacional, aunque sí han creído necesario decirle «tente, Isabelita... además del tupper ¿llevaste también las sábanas, los platos, el jabón, albornoz o toallas?; ¿y pagaste la luz, el agua o las horas del personal que haya requerido tu presencia o atención?; ¿y lavaste y limpiaste después todo para dejarlo como lo hallaste?... ¿a cargo de quien fue toda esa factura?..." (¡cuánto mejor es callar a veces!; en esto el mudito Sánchez le gana y dobla).