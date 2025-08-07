Unión de Uniones busca ‘aclarar’ la leche

Creado: Actualizado:

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional frente a la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que desoyó su denuncia contra varias cadenas de distribución por la supuesta fijación de precios de la leche. La organización agraria llevó a Competencia en 2022 sus sospechas porque desde 2018 se mantenían precios idénticos por parte de las cadenas en el precio de la leche UHT de marca blanca. Unión de Uniones denuncia que la CNMC mantuvo ese expediente inactivo, durante casi tres años, para luego archivarlo sin realizar ningún tipo de investigación. Ahora pretende que la Justicia aclare lo ocurrido.