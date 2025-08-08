El mayor enemigo que tiene el monte...

Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, en plena ola de calor y con máximo riesgo de incendios, quiso poner el acento en las causas. Recordó que el 90% de los fuegos forestales que sufre España y la Comunidad son debidos a causas humanas y, con la mitad de éstas provocadas por imprudencias. Pidió a los ciudadanos de Castilla y León, y a sus visitantes, que recorran los espacios naturales «con sensatez y sentido común». Suárez-Quiñones subrayó que cada día hay en la autonomía entre 10 y 20 incendios forestales, que no salen a la luz pública porque «se apagan de forma muy rápida por el operativo de extinción», un colectivo que moviliza durante este verano a un total de 4.700 personas.