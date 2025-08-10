Alerta para prevenir plagas de topillos

Creado: Actualizado:

Asaja Castilla y León exige a la Junta que active el observatorio de plagas para que en aquellas zonas donde se constate la presencia de topillos se permitan realizar prácticas agrícola o se traten de manera inmediata para evitar su propagación. «Los topillos proliferan de cara al finalizar el verano. Se requiere realizar un control del terreno y cuando se detectan se debe intentar atajar lo antes posible, ya que es mucho más fácil su control en ese momento, que cuando ya se extiende». De momento los fotos son «incipientes». pero Asaja pide a la CHD y a los ayuntamientos que vigilen regueras y cunetas, porque es dónde los topillos tienen los reservorios.