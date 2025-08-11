Los orígenes españoles del Papa León XIV

Creado: Actualizado:

El estudio que encargó el Ayuntamiento de Arnuero, cuando 'The New York Times' publicó en junio que el papa Leon XIV tiene raíces en el pueblo de Isla, confirma que desciende por línea de materna de esta localidad costera de Cantabria. El incierto origen español del pontífice desató todo tipo de especulaciones, también en León, tras la fumata blanca. El árbol genealógico que publicó 'The New York Times', con la colaboración de American Ancestor y el Cuban Geanology Club de Miami, llega hasta el siglo XVI y desvela que cuatro tatarabuelos de undécima generación de Robert Francis Prevost figuran como hidalgos en el censo de Isla.