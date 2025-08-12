Listos para decir adiós al juzgado de paz

Creado: Actualizado:

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en colaboración con la Secretaría de Estado de Justicia, está facilitando a las entidades locales el acceso a materiales informativos sobre la llegada de las nuevas oficinas de justicia, que relevarán a los tradicionales juzgados de paz. La implantación del nuevo modelo de Oficinas de Justicia en los Municipios está previsto en una ley de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Este nuevo modelo sustituye a los históricos juzgados de paz, amplía sus funciones y se apoya en herramientas digitales para ofrecer un servicio público más accesible, moderno y eficaz.