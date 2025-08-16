Mensajes al móvil para alerta del fuego

Creado: Actualizado:

El sistema de comunicación masiva de una emergencia a través de los teléfonos móviles Es-Alert ha vuelto a ser utilizado este viernes por segunda vez en esta campaña contra incendios de Castilla y León para alertar del incendio forestal declarado en Barniedo de la Reina, en la comarca de Riaño, y que se encuentra en nivel 2. El mensaje alerta de la existencia de grave peligro por incendio forestal e indica que se debe abandonar toda la actividad en el monte y evitar el tránsito por caminos y senderos. El jueves se utilizó por primera vez este mensaje de aviso masivo para convencer a un millar de vecinos de Porto (Zamora) para que abandonaran sus hogares.