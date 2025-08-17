EL GALLO
Coordinación nula en la movilidad
El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, confirmó ayer, a primera hora, que tampoco habría servicio de de alta velocidad entre Madrid y Galicia en la jornada del sábado. Pero, por aquello de su afición a disparar a todo lo que se mueve, no dudó a la hora de mostrarse sorprendido porque con las mismas condiciones se mantengan abiertas las carreteras. «Se confirma que hoy tampoco habrá servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia», ha afirmado Puente este sábado en la red social X. Ha añadido: «Respetamos las decisiones de protección civil, aunque no deje de sorprendernos que en condiciones similares se mantengan abiertas carreteras, con claro riesgo para la seguridad de las personas».