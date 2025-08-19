Claves para entender lo que está pasando...

Creado: Actualizado:

Son jornadas en las que se prodigan los expertos en esto del fuego, tanto en la prevención, como en la extinción y la regeneración. Pero a veces resulta interesante escuchar a personas que sí aportan claves fundamentales. Ayer, un ingeniero forestal explicaba en una entrevista radiofónica una diferencia que se pierde entre tanto ruido como se ha generado estos días. No es lo mismo un pirómano que un incendiario. El diccionario de la Real Academia de la Lengua lo deja claro. El pirómano es la persona que sufre una «tendencia patológica a la provocación de incendios». Y otra cosa bien distinta es el incendiario, «que incendia con premeditación, por afán de lucro o por maldad». Igual era bueno diferenciar mejor para entender lo que estamos sufriendo...