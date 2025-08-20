El cambio climático era... el otro

Creado: Actualizado:

El actual inquilino de La Moncloa ha pulverizado todos los récords en el uso del avión presidencial. El domingo, tras su paso por Orense y León retornó a Canarias. Y ayer ya estaba en Zamora, para intentar ganar la batalla política de los incendios. Pedro Sánchez vino con una nueva ‘promoción’, centrada en anunciar ayudas que tampoco concretó. Intentó mantener el guion del pacto de Estado sobre el cambio climático... sin apenas apearse del falcon. Mira al futuro, porque como ha reconocido su ministra de Defensa, Margarita Robles, todo está en manos de que cambie el tiempo. Los fuegos así son «inextinguibles». Parece que no es cuestión de quien tenga las competencias...