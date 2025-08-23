Sánchez sigue con su monólogo de sordos

Creado: Actualizado:

Con personas aún fuera de sus casas, con el fuego asolando montes y pueblos, con unidades especializadas llegadas de diez países distintos para apoyar la lucha contra los incendios... parece que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue aupado en su palacio gubernamental. Ayer, en su gira por territorios amigables, más o menos próximos al fuego, intentó dar reafirmarse en su camino dentro del relato de que el único problema es el cambio climático. Su principal anuncio es que la próxima semana se avanzará en la creación de una comisión interministerial de cambio climático. El tema nadie debe dudar que es importante. Pero plantea dos conflictos en origen. El primero, que parece un insulto hacia los miles de danmificados que precisan soluciones cuanto antes para sus problemas reales que sufren ya. Y el otro, que dicha comisión interministerial de cambio climático... ya existe. Pero a Sánchez le da igual y sigue erre que erre para mantener un relato tan inútil como bochornoso...