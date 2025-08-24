La edad del fuego

Creado: Actualizado:

Una sebe, tres años... tres sebes, un perro... tres perros, un caballo... y tres caballos, un hombre. Con este promedio se calculaba antes la edad. El metro era la sebe o seto vegetal con que se cerraban los linderos de prados y fincas tardando no menos de tres o cuatro años en armarse y espesar su urdimbre a fin de que no se colara por ella otra cosa que no fuera un pajarillo, el ratón o la culebra... y entonces el cazurro ya podía esconderse tras ella y achusmar, «fisguar», escurrir el bulto o camuflar su estar a las caídas, a lo que caiga o a lo que pase, pudiéndole así meter el ojo, el palo, el chisme o la uña. ¿Cuántas sebes ardieron en esta orgía que convocó el fuego?... ¿cuántas de ellas se reharán?... ¿quedarán gentes y ánimo para hacerlas o se irán a la alambrera barata pero cara con las pocas ayudas que lleguen, si llegan, remediando tan sólo en algo la inmensa catástrofe del fuego en haciendas y modos de vida agrícola o ganadera?... ¿y cuánta fauna menuda se quedará sin su albergue o su nidal en todos esos setos lineales que antes intercalaban además chopos negrales y chopas de ramoneo, sauces paleros, fresnos, negrillos, brunales, quizá algún cerezo o peral, laurel, aligustres, avellanos o un roblón o nogal que tenía dos dueños para salvarse en el «ni patí ni pamí»?... ¡adiós zarzamoras, adiós espino albar de majolinos, adiós escaramujos de tapaculos, endrinos, boneteros!... con todo ello se tejían estas tapias verdes, cerramientos de primor... ¿alcanzarán algunas de estas sebes a reverdecer por sí mismas o tendrán envidia del tantísimo monte bajo de escobedo, urzal o piornal que en tres años irá su verdor tapizando calvas negras y ocultando la inmensa culpa y desolación que ahora presentan?... Y ahora busquemos una sombra en las últimas sebes que queden, cojamos la bandurria y volvamos a canturrear: Un incendio voraz, tres décadas... tres décadas, una calamidad... tres calamidades, un siglo... y antes de tres siglos, un desierto todo esto. Porque la Edad del Fuego está aquí para quedarse mientras el idiota negacionista coge su lira para cantar al Nerón imperial que hoy puede apellidarse Trump, Netanyahu, Putin...