De profundis

Creado: Actualizado:

Hablar desde lo más profundo del corazón es un intento de ser lo más sincero y auténtico posible, sin cabida para la reserva o doblez. Siempre que queremos ganarnos la aceptación y confianza de los demás solemos recurrir a esta expresión, y esta es mi intención a la hora de escribir este artículo.

Considero necesario, dadas las circunstancias y el tema a tratar que se aborden desde una posición de absoluta neutralidad y sinceridad, no solo por mi parte sino por aquellos que se dedican a analizar y escribir en los medios de comunicación sobre asuntos de especial gravedad para la comunidad.

La quema premeditada de nuestros montes y las terribles consecuencias colaterales que provocan como son la pérdida de vidas humanas y propiedades que tanto han costados a generaciones conseguir con un trabajo y esfuerzo terrible, de repente desaparecen devorados en la inmensa mayoría de las ocasiones fruto de la mano criminal de individuos sin conciencia ni moral.

Estas personas son los verdaderos culpables de todo lo sucedido, son la causa del mal causado. La criminología ha prestado atención al perfil del pirómano, al que le arrastra la aberración de sentir pasión por el fuego sin importarle las consecuencias que este provoque. El columnista de este periódico y amigo Ricardo Magaz expone, como siempre, de forma muy clara en uno de sus artículos que el pirómano es una persona con un trastorno psicológico lo que lo convierte en alguien muy peligroso y difícil de controlar.

Quizás no se le haya prestado suficiente atención al riesgo que este tipo de perfiles representan para la sociedad dado que su comportamiento rutinario nada hace sospechar de sus ocultas intenciones. Personas con una conducta aparentemente normal que incluso gozan de la capacidad para ser empáticos, lo que provoca que cuando son detenido la sorpresa se apodere de sus vecinos.

Hans Von Henting, un clásico de la Criminología, aludía al carácter salvaje de los bosques, a su ferocidad que potenciaba el instinto animal y primitivo del hombre. Relata cómo determinados criminales se sentían plácidamente ubicados a solas entre árboles y animales tras cometer sus delitos. Alude a la vida en su conceptualización más amplia de los bosques y montes recogida perfectamente en los cuentos de los hermanos Grimm.

Junto a este tipo de delincuentes amantes del fuego, otros lo provocan por intereses económicos o simplemente por descuidos. En ambos casos las investigaciones policiales son más sencillas y los resultados suelen ser más positivos porque los motivos y evidencias son más claros.

La sociedad actual está muy concienciada con la necesidad de proteger el medioambiente. Nadie en su sano juicio pondrá en duda esta necesidad, más allá de distintos posicionamientos sobre cómo hacerlo. La Doctrina Social de la Iglesia también es muy clara en este sentido. Establece la obligación de cuidar el planeta, de todos sus seres vivos y de hacer un aprovechamiento racional de los recursos naturales que garanticen un desarrollo sostenible y equitativo.

En toda emergencia hay personas que dan una lección de saber estar, de señorío. Son precisamente los más mayores, los que pasaron dificultades muy serias en su niñez los que, una vez más , alejados de polémicas, de debates estériles los que han soportado los principales inconvenientes y consecuencias de los incendios.

Personas que con un estoicismo propio del emperador Marco Aurelio transmitían al resto de vecinos desplazados de sus domicilios y acogidas en un humilde pabellón de deportes, serenidad y templanza. ¡Qué grandes son estas personas! Nos han enseñado que las dificultades hay que afrontarlas todos juntos, apoyándose y cuidándose mutuamente.

El pirómano, una amenaza permanente para la sociedad