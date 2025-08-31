CORNADA DE LOBO
Muero en Fasgar
Quizá porque las simpatías se me fueron de antiguo a ese Valle Gordo al llamarse Sierra Trapiella toda la que le empareda el sur... quizá porque Fasgar, su último pueblo en fondo de saco, fue el luminoso escenario donde comenzamos con Chema Sarmiento a rodar «El filandón», allá en su alta campa y Campo de Santiago donde nace el río Boeza junto a una ermita cuyas campanas sonaron misteriosamente solas convocándonos... quizá porque fue Fasgar uno de los doce paisajes nuestros que elegí para ser librillo de la colección naturalística «León, paso a paso» que ilustró con acuarelas de primor mi hermano Seve... quizá por tanta mirada asombrada que dejamos tatuada en las laderas de aquel gran circo de montes... o sin duda por todo a la vez, ¡y más por lo de ahora mismo!, no quiero volver allí para ver difunto y en cenizas su verdor y su lila de urzal en verano, la rojez de sus ocres en otoño con hileras de amarillo abedul en sus arroyos cosiendo el mosaico forestal o el blancor quieto de la nieve o la helada cuando el invierno ordena a todo ese asombro acostarse y esperar... ¿cómo pudo arder tanto?... ¿qué dioses allá arriba y qué demonios aquí abajo atizaron esos fuegos incontenibles replicándose en las vecinas Igüeña, Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, Salientes, Salentinos o arrimándolos a Tremor de Arriba?... nada que ver en todo caso con la mirada abatida y furiosa de todas sus gentes en cuyos ojos mana una fuente de lágrimas no tanto por el humarro en funerala como por despedir impotentes al padre monte de sus vidas y memoria... se les quemó entero el libro donde escribieron sus antepasados fatigas y hambres segando, pastoreando o arando patatal y centenales... y entonces imaginé a un viejo paisano forgando con su navaja una tiesa vara de avellano como las que llevó de aguijada cuando guiaba un día a los bueyes uncidos, sacándole punta y como pensando sólo en azagaya o venablo que pueda hendir hoy mismo en el pecho de la fatalidad, la autoridad, la divinidad... mientras rumia y rumia qué será de él y de su poca gente en estas sus postrimerías y en esos valles que ya sólo parecen una procesión de ataudes negros.