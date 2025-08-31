Illa propone «decrecer» los bosques

Creado: Actualizado:

Las tres semanas largas de oleada de incendios han dado para mucho en el plano informativo. Se ha leído y escuchado de todo. Pero sigue habiendo margen para el asombro. Este viernes, el presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, sorprendió con un mensaje sobre como evitar los incendios. Aseguró: «Hay demasiado bosque, tenemos que decrecer en masa forestal». Defendió que su gobern adoptará un «cambio de mentalidad» en materia de política forestal en Cataluña, al considerar que hay «demasiados bosques» puesto que existe un 65% de superficie ocupada por masas forestales. Criticó también el «pin-pong» competencial que se ha mostrado respecto a la gestión de los incendios forestales entre diferentes administraciones.