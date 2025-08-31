Creado: Actualizado:

Como no pudo San Lorenzo pespuntear el manto este agosto con sus lágrimas de polvo de estrella, la naturaleza le regaló a la provincia leonesa una réplica del firmamento en la tierra más insospechada. Después de 20 días de llamas inclementes, focos en cada punto cardinal, vientos a traición, soles de nácar y lunas de fuego, la tregua de los incendios alboreó en mitad de los montes arrasados de Barniedo una postal para la esperanza: la bandera púrpura de las quitameriendas que descollan entre el luto ceniciento de las praderas calcinadas. A contracorriente. Con los elementos adversos. En mitad de la devastación más absoluta. Abandonada a su suerte. Apenas unas briznas de 5 centímetros, con su trampantojo de azafrán de seis pétalos disfrazado con estambres amarillos, se convierte en el emblema de la resurrección.

Las quitameriendas, que en Babia renombran espantapastores porque brota como heraldo otoñal para avisar a los rebaños de que deben abandonar los sestiles de los puertos, se ganan el derecho a blasonar el escudo de esta tierra. La flor de lis de heráldica leonesa desafía al campo de batalla en el que, apagados los incendios, se miden los grandes partidos. León se convierte en importante en el escaparate de la miseria nacional, pero sólo como banco de pruebas electorales. No importa para más. El debate se quedará sin fruto para completar otro capítulo de la historia de la infamia. El Gobierno del PSOE se escuda en el cambio climático para ideologeizar sus políticas condenadas al fracaso porque pierden de vista la despoblación. La Junta del PP agita el espantajo del terrorismo ambiental, con llamadas a los alcaldes afectados para que declaren contra las evidencias que todos los fuegos en sus zonas se deben a pirómanos, detrás de los que esconder la negligencia de los operativos. Ninguno, tampoco el discurso de indigencia populista de Vox, dará un horizonte para la gente de esta tierra. Nada para los ganaderos y agricultores, para los apicultores como Álvaro Lobato, que vio arder sus 430 colmenas en Felechares de la Valdería. Sin robles, ni castaños, ni brezos, las abejas carecen de alimento. Solo cabe encomendarse a la revolución de las quitameriendas. Contra todo. Frente a todos. Como León.