El mes de los fantasmas

En el recordatorio infantil versificado para saber la cantidad desigual de los días de un mes, encabeza septiembre. «Treinta días tiene septiembre, con abril, junio y noviembre —repetíamos, cantarines, en la escuela-. Veintiocho nada más uno, y los demás a treinta y uno». Septiembre, cuyo significado es siete meses en latín, pues no en vano era el séptimo mes entre los romanos, está lleno, como todos los demás, de acontecimientos históricos y múltiples celebraciones, con el clásico inicio del curso escolar en los países del hemisferio norte. Dos asuntos son, sin embargo, los que más llaman la atención en el contexto de lo simbólico, nunca lo suficientemente ponderados. Por una parte, siempre se han considerado las flores de este mes la belleza azulada de las nomeolvides, las atractivas campanillas de la gloria de la mañana y la paciencia de la intensa y vistosa aster. Bajo otro punto de vista, la Iglesia Católica dedica tradicionalmente este mes a los ángeles, esos seres sobrenaturales generalmente delicados, benevolentes y protectores.

Según cuenta la historia de la tradición china, durante el séptimo mes lunar las puertas del infierno se abren y los inquietos espíritus de los muertos son liberados, quedan libres para vagar entre el reino de los vivos. No se asuste si encuentra alguno. Son inofensivos. Si coincide que piensa ir durante este tiempo a Egipto, es fácil que se encuentre con algún fantasma. No son malos. Hay que tratarlos, eso sí, con respeto, como hacían los antiguos habitantes del territorio cuando les escribían cartas. Alguno sí era un poco raro y quizá algo cabroncete, como se desprende, por ejemplo, del viudo que pregunta en las cartas al fantasma de su mujer por qué le está haciendo la vida imposible. Fascinante historia, sin duda. Y es que los egipcios «creían que el ser humano estaba compuesto de varias partes». Lo cuenta Nacho Ares en su libro 101 historias del antiguo Egipto. Sigue: «Estaba el cuerpo físico, el pellejo y los músculos, pero también había partes espirituales que no se podían ver ni tocar. Una de ellas era el ba, muy parecido a nuestra alma. Para los antiguos egipcios el ba tenía forma de pájaro con cabeza humana y decían que salía de la tumba cuando depositaban allí la momia del difunto para ir a reunirse con los dioses, aunque luego tenía que volver. En algunas pinturas precisamente podemos ver la representación de este espíritu saliendo de la puerta de la sepultura como si fuera una aparición. También creían que el ser humano contaba con otra entidad espiritual llamada ka, una especie de energía que hace que te puedas mover. Los egipcios representaban este ka como si fuera una sombra, una figura negra que aparecía en las puertas de las tumbas».

Bueno, comenzamos el mes que se convierte en paradigma de la vuelta a la normalidad civil. Bien acompañados, por cierto.