Y Abascal optó por prender fuego a todo

El espectáculo en torno a los incendios forestales continúa en las salas de máquinas de los partidos políticos, intentando ganar la batalla del relato. PSOE y PP mantienen sus argumentarios al pie de la letra, pero el tercero en discordia entró ayer dando literalmente una patada a la mesa. El presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció que su partido aspira a que se abra una macrocausa sobre los fuegos, de los que no sólo culpa al Gobierno de coalición, sino también al PP por su «seguidismo» con las políticas de cambio climático. «Quiero que sepan que también estamos estudiando acciones judiciales para iniciar una macrocausa que investigue exactamente y hasta el final todas las responsabilidades políticas y criminales», explicó Abascal.