Todos contra el fuego

Creado: Actualizado:

Una calle peatonal no es ni más ni menos que una calle que ha dejado de funcionar como es debido, sirviendo a los propósitos para los que fue trazada, creada y mantenida durante décadas: el tránsito civilizado de peatones por las aceras y de coches por las calzadas. Eso aparentemente tan «cool» del calmado del tráfico en el fondo viene a ser algo así como el aceleramiento de los viandantes, como si a todos ellos se les exigiese rendir como en una media maratón en sus paseos urbanos de un día cualquiera. La cultura de la cancelación de calles que promueve la biblia pijoprogre lo que viene a proponer son calles que dejan de ser funcionales, que tampoco es tan extraño si pensamos que llevamos más de dos años sin un gobierno funcional de la nación. Von Bismarck dijo que España era el país más fuerte del mundo porque los españoles llevaban toda la vida intentando destruirlo y no lo conseguían, aunque a uno le parece que eso también retrata nuestra secular ineficiencia.

Lo acabamos de ver con los fuegos que han asolado esta y otras provincias. No es solo que no haya tenido la decencia de dimitir el consejero que graciosamente eliminó las brigadas forestales invernales, sino que Sánchez, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha lanzado otra de sus gloriosas propuestas: un Pacto Nacional sobre el Clima para combatir el fuego. Nada de políticas para mitigar la posibilidad de que cada verano ardan los bosques, sino una estrategia para adaptarse al cambio climático, lo que viene a ser adaptarse a los incendios. Lo de la guerra cultural entre los seguidores de las predicciones fallidas de Al Gore y los negacionistas de cualquier colapso ecológico se está yendo de las manos y lo único que promueve es la mayor de las ineficacias. Una que no solo calcina, sino que además se cobra vidas.

Dictando desde los extremos que se tocan planes para combatir los desastres naturales no vamos a ninguna parte. Habría que conciliar esas visiones opuestas de alguna manera y no cancelar por decreto, como sucede con las calles, ninguna de sus funciones: hay lugar para estrategias de mitigación y estrategias de adaptación, más que nada porque la naturaleza no se restaura en cuatro días por más dinero que se le inyecte. Y casi mejor que conciliar perspectivas opuestas, adoptar un enfoque nuevo de los asuntos que resultan esenciales.