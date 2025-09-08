El Rey sigue atento al fuego, ahora por el aire

Creado: Actualizado:

El Rey Felipe VI recibirá mañana, martes, a una representación del personal involucrado en el dispositivo aéreo que ha participado en la extinción de los incendios forestales que han afectado este verano a gran parte del país. La audiencia será a las 12.00 horas en el Palacio de la Zarzuela. El Rey visitó la semana pasada zonas afectadas por los incendios en Castilla y León (Las Médulas), Galicia y Extremadura, donde expresó haber sentido la «satisfacción de poder estar cerca de todas las personas» que han sufrido de cerca los incendios, y animó a los ciudadanos a que retomen los viajes cancelados porque los afectados «requieren el cariño de todos».