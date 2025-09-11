Creado: Actualizado:

Si a lo largo de la historia dos palabras han estado unidas a modo de matrimonio permanente son ley y orden. Pareciera como si dormitaran en nuestro subconsciente en la misma cama generación tras generación. La Historia nos enseña que se recurre a ellas de forma caprichosa para justificar el ascenso al poder no siempre de forma legítima.

Napoleón, en un ejercicio de sinceridad, siempre afirmaba que él tuvo que poner fin a los desmanes de la Revolución para restablecer la ley y el orden. Detestaba que las cosas no estuvieran perfectamente ordenadas y estructuradas. Lo que al principio pudo suponer una contención de la anarquía y abusos, se convirtió con el tiempo en una proyección de su voluntad a la que nadie osaba oponerse.

El camino del emperador hacia el absolutismo más absoluto, no lo inició de forma abrupta, sino como reacción a una situación que él consideraba insostenible y que ponía en peligro la supervivencia de la propia Revolución Francesa, amenazada siempre por las monarquías conservadoras europeas.

Partiendo de la idea de igualdad, que consideraba como el epicentro de su ideología, sabía que sus victorias militares iniciales debían apuntalarse con reformas legislativas. Necesarias para crear las instituciones y corpus legislativos que cambiaran radicalmente la sociedad revolucionaria y el tránsito de esta a una nueva bajo su dominio absoluto. Siempre la ley es la clave de la organización social. Todo el que detenta el poder necesita proyectar su idea de gobierno en leyes que le den soporte legal a los entresijos, precisamente del poder. Esto no es malo en sí mismo, si los hechos, no las voluntades, demuestran lo contrario. Napoleón estaba convencido, al igual que Hitler de que él no había sido el causante de las guerras que asolaron Europa mientras ejercieron el poder.

Por cierto, Hitler era otro amante de la ley y el orden, claro los que el partido nazi imponía como la de la pureza de la sangre que sirvió para excluir de la ciudadanía alemana a todos los que no demostraran una sangre germánica con carácter retroactivo casi hasta el Medievo si se descuidan.

Ley y orden a secas nunca han traído nada bueno. Esto no significa necesariamente que deba ser así. La ley y el orden deben ser una pareja, al menos de hecho, para que la convivencia pueda florecer en medio del caos que provoca la ausencia de ambas. La ley acota el terreno de juego y el orden deriva de ella, coloca a los jugadores en su lugar.

Los seres humanos necesitamos de ambos como queda acreditado en todo momento y lugar. Antes, en la época de nuestros padres y más atrás, era un elogio referirse a alguien como persona de ley y orden. Esto dicho sin ninguna connotación política, pues se refería a una persona que se desempeñaba por la vida de forma seria y respetando a la ley y a los demás.

Actualmente, suena carca. Pero, lo cierto es que hoy estamos más constreñidos que nunca por una producción legislativa sin fin que pretende regular todo comportamiento humano. Es un fenómeno a nivel mundial que asfixia la libertad, y sí, nos iguala a todos como pretendía Napoleón, solo que nos ordena y disciplina como una masa informe.

Ley y orden deben ser garantes de libertad y seguridad, otro binomio inseparable. Cualquier otro objetivo se convierte en una amenaza contra la naturaleza humana, libre en su ADN. Las tentaciones de anteponer la ley y orden a las personas que deben servir es el mejor y más rápido camino para la aparición de las dictaduras.

Toda sociedad necesita ley y orden, y todos sabemos qué tipo de ley y orden queremos. Respeto por lo distinto, caridad por los más necesitados y revalorización del interés público debieran tener cabida en ambos y no un afán controlador.