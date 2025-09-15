Creado: Actualizado:

En general, pero sin que sirva de regla, que no lo es, naturalmente, hay una tendencia a la consideración de nuestro trabajo como más complicado y duro que el de otros, expresión que engloba un buen número de actividades ajenas. Nada digamos si la comparación se hace con quienes dedican su tiempo al estudio y la formación en las etapas correspondientes de la vida, que, para bien de todos, se han universalizado frente a tiempos pasados. El salto que se ha dado en este campo es de proporciones gigantes. Pero siempre ha quedado ahí la coletilla de la fácil y buena vida estudiantil, como si los ejercientes no diesen un palo al agua. Y se supone que, como en todos los colectivos, habrá un poco de todo, pero sin el latiguillo habitual en este caso concreto, tan generalizador y con frecuencia desenfocado. No se trata de favorecer corporativismos trasnochados.

Hay una reflexión, a mi juicio muy atinada y pertinente, que traigo a la consideración, justo en los días en que un nuevo curso académico abre las puertas de la ilusión y del esfuerzo. Es de David Bueno, profesor y biólogo que acaba de publicar un libro muy interesante, El arte de ser humanos, un ensayo sobre neurociencia y educación. Con motivo de la publicación dijo, entre tantos asuntos para reflexionar, esto: «Yo no soy antideberes. Muchas veces llevarte una pequeña tarea para hacer en casa permite que tu cerebro se active de nuevo y refuerce lo que has hecho dentro del centro educativo. Lo que no tiene ningún sentido es que se pasen seis horas en el centro educativo y después, en casa, tengan que hacer otras tres horas de deberes. Porque eso es más que una jornada laboral. Los adultos nos quejamos cuando hacemos más horas de las que nos toca, pues hacer lo mismo con los niños no tiene ningún sentido. Además, los niños y niñas tienen que jugar. Tienen que dedicar cada día un rato generoso al juego libre. Si los cargamos con deberes o actividades escolares a costa de este juego libre, que es abstracto, creativo y flexible, por lo que se interfiere perfectamente en el concepto de artes, estamos mutilando su capacidad de progresar».

Muy serio el asunto, pues la carga excesiva en muchos casos genera inquietud, dudas de poder cumplir sus propias expectativas —la EBAU puede ser un ejemplo— o el crecimiento de la angustia que focaliza la vida en una sola dirección… Necesitamos recuperar las actividades que fijaban y explicaban técnicas de estudio, tan necesarias y, en general, fructíferas, se necesita una mayor implicación pedagógica para evitar que los alumnos tengan dos, tres o más exámenes en un día, que es una forma de humanizar y optimizar la enseñanza. Sobre todo en Primaria y Media, hay una corriente que habla de la necesidad de más pedagogos y menos catedráticos que vayan simplemente por libre. En el asunto de la educación tiene que haber muchas convergencias para hacerla más atractiva y eficaz. Y para ello no son necesarias jornadas interminables, sino bien aprovechadas.