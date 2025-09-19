Vigilantes con el fin del peaje a Madrid...

Creado: Actualizado:

El diputado del Partido Popular por Ávila, Héctor Palencia, aseguró ayer que guardará en la «hemeroteca» las afirmaciones del diputado del PSOE por Ávila Manuel Arribas sobre que los peajes de la AP-6, AP-51 y AP-61, acabarán en el año 2029. Palencia destacó que el parlamentario socialista faltó a la verdad al asegurar que desconocía la existencia de cualquier pacto firmado en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero con la Unión Europea sobre estos viales, entre los que se incluye el acceso de todo el noroeste hacia Madrid por los túneles de Guadarrama. «La cuestión de fondo no es un bulo» y recordó que el Grupo Popular ha pedido amparo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, porque desde mayo el Gobierno se ha negado «a entregar el expediente relativo a la autopista de peaje».