Verdes hasta para cobrar

Pocas cosas hay que preocupen más que el cobro de la pensión a la hora de jubilarse. Más ante una percepción generalizada de que la hucha se acaba, y en el futuro se cobrará menos. Incluso, en debate de barra, se duda que los jóvenes puedan llegar a beneficiarse de este pilar fundamental del Estado del bienestar. Que se basa en la solidaridad intergeneracional, eso ya no es tan conocido; y que con un panorama con cada vez más pensionistas, con una vida más larga y que cobran prestaciones más elevadas, frente a un núcleo de contribuyentes menguante, que empieza a trabajar tarde y cobra sueldos bajos, hace imposible cuadrar las cuentas del cobro en la jubilación.

Es este uno de los temas más debatidos en el país, aunque ahora sabemos que la mayor parte del paisanaje toca de oído. No deja de resultar curiosa la ignorancia supina generalizada en un tema que afecta directamente, y de qué manera, a todo el mundo. Se convierte además en un problema para los propios futuros jubilados, cuya despreocupación hace que dejen al azar algo tan importante como si la pensión que percibirán les permitirá mantener su nivel de vida.

Causa perplejidad la encuesta que acaba de publicar Funcas sobre educación financiera relativa a las pensiones. Aunque se declaran muy preocupados por el futuro, y porque su nómina para cuando llegue el momento sea suficiente, sólo uno de cada ocho españoles sabe cómo se financian estas prestaciones, y tiene cierta idea de la cuantía de una pensión media. En el caso de las mujeres, el desconocimiento es manifiestamente mayor.

Resulta difícil, con este panorama, que cada uno tome decisiones a tiempo sobre su futuro, y se prepare para lo que quiere. Y no es cuestión baladí, porque lo que viene en esta materia ni es fácil de gestionar ni traerá eternamente mejoras económicas permanentes para los pensionistas.

Y otra cuestión importante que señala el informe de Funcas: el desconocimiento social sobre el sistema de pensiones dificulta la percepción de lo generoso que es. Al menos hasta ahora, devuelve más que lo cotizado. Y eso también hay que apreciarlo.