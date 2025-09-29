Perdida el alma…

Creado: Actualizado:

Escribo estas líneas con tristeza infinita al atardecer caluroso del pasado 28 de julio. Es necesario conocer el contexto temporal de lo escrito. Borrell había dicho poco antes que «Europa ha perdido el alma en Gaza». Cuánta verdad en una frase. Europa, creo, está perdiendo hoy parte de su dignidad, como algunas instituciones que predican la paz para solo llenar las vasijas de pura palabrería, sin que sepamos muy bien para qué sirven, si no es para ensanchar poderes y sueldos generosos. Europa mira al lado opuesto de los problemas, siguiendo la política del avestruz que tan mal habla de sus practicantes. Calla, después de sesenta mil muertes provocadas por las bombas y por el hambre, cuya estela desgraciada y sus consecuencias perdurará durante años y generaciones. Muerte en un clima de horror e indiferencia. Insensibilidad absoluta. Seguramente además porque en la sombra del genocida Netanyahu —¿habrá otra palabra más cruel para definirlo?— está ese disparate que apenas se sabe a qué juega pero se cree el emperador de un mundo acojonado, el tal Trump al que Europa parece reverenciar de hecho bajo enormes dosis de temor. Nadie toma decisiones en este viejo y envejecido moralmente continente sin mirarle de reojo. Él dice qué está bien y qué no ante el silencio que evita enfadarlo, incluso hasta en el mundo del arte, donde hay quien retira piezas de exposiciones para evitar el posible disgusto del señor de las tierras y los mares. Y aledaños. Cualquier cambio europeo de actitud que se produzca a partir de ahora ya llegará muy tarde. Y pintamos ya poco o nada. Miren, si no, a ver qué ha pasado con los aranceles, impuestos de forma unilateral, rompiendo, además, todas las reglas del mercado del comercio libre. Porque sí, porque le da la santa o no santa voluntad a quien se siente dueño y señor, que tal sentimiento demuestra permanentemente este Trump de tantos y tantos dolores en tan poco tiempo. Curiosa, mejor desgraciadamente, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibida —qué sintomático— en una propiedad escocesa del mandatario americano, afirmó ser un acuerdo maravilloso, dicho en tono grandilocuente, siguiendo el modelo de la oratoria del jugador de golf. No se engañe, señora Presidenta, su tono es el tono de la resignación y el disimulo. Todo ese enorme engranaje administrativo europeo en el que se vive en tan buen acomodo y holganza se cayó/se calló en un momento, porque además de poner todas las condiciones en los aranceles —para eso es quien manda y a ver quién le chista— nos impone compras e inversiones en su país por muchos miles de millones. A él sí le salió redondo el asunto. Cierro el día con mucha preocupación. Trump empieza a mandar, o sigue, en Europa. Europa tiene que replantarse su papel en el mundo, cada vez más insignificante, perdedor y éticamente en entredicho. No tan desencaminado quizá el sociólogo y catedrático británico Tim Ingold: «Tengo la esperanza de que nuestra civilización colapse y podamos construir sobre nuevos cimientos». Para echarse a pensar.