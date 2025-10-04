Predicocinando, la nueva evangelización

Creado: Actualizado:

La iglesia de León se sumará hoy a la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado desde el lema Migrantes, misioneros de Esperanza con una jornada jubilar que empezará a las 17.30 horas en la plaza de Regla con un encuentro con presencia de banderas de los países de procedencias de los migrantes. Concluidos los ritos jubilares, habrá una caminata hacia la parroquia de San Juan de Regla, donde las personas que se hayan sumado tendrán ocasión de compartir el encuentro Predi-cocinando con Fray Marcos, religioso dominico y participante en el concurso televisivo MasterChef. Las nuevas maneras de evangelizar no dejan de sorprender.