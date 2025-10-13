Puerto Rico, España y el Viejo Reino

Creado: Actualizado:

Rogelio Blanco se encuentra en Puerto Rico —invitado por su universidad— donde impartirá esta semana una conferencia sobre la primogenitura de León como el reino que alumbró el parlamentarismo. Y es que la pereza intelectual de los españoles con el Viejo Reino choca con la cultura de la que pueden presumir los hispanoamericanos. De hecho, a principios del siglo pasado, un erudito portorriqueño ya analizó en un ensayo la gesta leonesa. Como curiosidad, y con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, cada vez hay más voces que reclaman hacer de Puerto Rico la autonomía 19 del Reino de España.... la número 18 se la ceden a León.