(De)votos de León y corifeos

Si supieran los políticos lo lejos que están de la gente que les paga el sueldo ahorrarían en puestas en escena güeras, operaciones de maquillaje, estrategias de comunicación para hacer como que están sobre los problemas, unos figurados, otros creados a propósito, necesarios como justificantes con las coimas, algunos que sólo existen en la imaginación del mundo aparte que hace de parapeto contra los contribuyentes. Luego, están los corifeos, las voces que acompañan la misa desde el baptisterio, desde el portal de la iglesia casi, como que fueran feligreses del montón y actúan como sacristanes entregados en cuerpo y alma a la causa, mientras se hacen selfies con unos y atacan con saña a los rivales. A ver cómo se rumia el sermón sobre el mundo sostenible cuando en poco más de doce horas, la mano que desclasifica los sobres transparentes con chistorra estrecha la de Donald, la de Olegario y la de Pellitero, si se tercia, y da paso a las moniciones por la salvación del Planeta, roguemos al Señor, Señor escucha y ten piedad, con seis mil kilómetros entre pecho y espalda del Nilo al Sil, aunque tú, pánfilo, no puedes girar de Sanjurjo a San Agustín con el Audi del 2005 porque se mueren las golondrinas y a las ranas les sale pelo. Si supieran los políticos la cantidad de estómagos que revuelven con sólo abrir la boca dejarían correr el tiempo, el tiempo a su favor, a ver si el tiempo que todo lo cura, igual hasta arregla esta herida profunda que ahonda en la úlcera de los que pagan la juerga, el circo, el teatro y la propaganda que ponen a circular para que parezca que no pasa nada. Las quedadas de ministros están bien para llenar las sobremesas y las mañanas de la tele, que además se engrasa con el mismo lubricante del dinero ajeno. Tres visitas en dos meses es una táctica que apesta en un territorio que se desangra sin soluciones desde el mismo momento en el que pusieron dinamita al combustible fósil. La carraca de la transición justa se digería mejor con una inversión de 50 millones de euros en una fábrica, o 200 millones para una estación de tren, como esas que pone Pedro en Valladolid para agradecer los votos que le regalan en León.