Efemérides varias

¿Tiene sentido recordar aquello que representó algo excepcional en nuestra historia? Este artículo no pretende hacer un recordatorio de hechos y fechas marcadas en el calendario. Su objetivo es invitar a la reflexión sobre la necesidad, o no, de mantener vivos en la memoria colectiva aquello que una vez ocurrió y marcó el destino de la nación, o al menos quedó grabado en el imaginario colectivo.

La respuesta podría parecer obvia y dada por la propia pregunta. Si algo es tan importante como para quedar grabado en el imaginario colectivo, es que debiera ser digno de ser recordado de manera solemne y pública para que no desapareciese con el paso del tiempo. Pero, la realidad es un poco más compleja que la aparente simplicidad intrínseca de la dualidad pregunta respuesta. Y lo es porque entran en juego factores ajenos a una lógica inmediata derivada de esta dualidad. Entre estos factores se encuentra el interés que se tenga en celebrar determinadas efemérides. Las efemérides forman parte de nuestra historia, me atrevería a decir que forman parte de manera más que notable. Resumen de forma breve y clara lo más destacado de nuestro pasado. Un pasado que en el caso de España es ciertamente intenso, rico y motivo de orgullo para cualquiera que no esté poniendo en duda permanentemente sus tradiciones e hitos históricos. No sé si reescribir permanentemente la historia es un afán de actualizarla y clarificarla, o simplemente un intento de borrar aquello que no nos gusta. Uno, a veces, no sabe a qué atenerse. Yo he pensado que estudiando un periodo histórico, cualquiera, a través de distintas fuentes, podría llegar a obtener determinadas certezas de lo que ocurrió. Pues no, siempre aparece alguien que aporta algo disruptivo, algo que no se sabía. Me provoca cierta desazón. Más allá de esta incomodidad intelectual, lo que resulta ciertamente preocupante es que se intente desde ciertas corrientes de opinión o ideológicas cambiar la historia de forma sectaria, independientemente de su naturaleza. Frente a la sana investigación, en ocasiones asistimos a intenciones de cambiar por decreto los hechos históricos, o más sutilmente envueltas en un halo de intelectualidad. Las intenciones son claves a la hora de recordar. Nos gusta recordar lo que nos agrada, no aquello que nos resulta desagradable. Nos armamos con la verdad absoluta, que es lo mismo que lanzarnos en los brazos de la intolerancia. Resulta realmente desafortunado comprobar como se pretende crear un nuevo pasado en aquellas cuestiones en las que no nos ponemos de acuerdo. No pretendo afirmar que la historia deba escribirse por unanimidad, ni siquiera por consenso. La subjetividad es inevitable tanto por parte del escritor que la narra, como por parte del lector. Pero, creo que estaremos de acuerdo en que lo que ayer fue negro, hoy no puede ser blanco, si se me permite tan coloquial expresión. Las efemérides deben ser celebradas, también de forma lo más objetiva posible, aunque algunas no coincidan precisamente con nuestra filosofía vital. El respeto por lo que fue solo nos puede traer cosas buenas. En ocasiones para no repetir los errores del pasado. Si reescribimos permanentemente nuestra historia llegará un momento en el que no sabremos quiénes fuimos ni quiénes somos. Algo a lo que desgraciadamente nos estamos aproximando peligrosamente. Las efemérides son signos de identidad, no podemos renegar de lo que fuimos. Me resulta consolador el hecho de que hay efemérides en las que todos estamos de acuerdo y no son objeto de crítica. Aquellas que implican fiesta en el sentido más amplio y que todos asumimos de buen grado. Nos encanta la fiesta y eso es fantástico porque nos convierte en un país en el que hay alegría. ¡Qué harían los turistas sin la Tomatina!