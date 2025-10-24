La desidia del presidente

Creado: Actualizado:

Una conocida periodista de investigación parece que se presenta en nombre del presidente del Gobierno —Pedro I, El Mentiroso—, me imagino que con objeto de presionar y sacar más información para sus interesantes trabajos periodísticos. Todavía no ha publicado nada, a pesar de llevar varios años en esa actividad, por lo que me imagino que lo que publique será el Pulitzer del periodismo de los últimos años.

La conocida periodista, que todavía no ha publicado nada, no tiene buena suerte, y algunas de las personas que, al parecer, le ayudaban en su labor de investigación, como un tal Santos Cerdán, se encuentran en la cárcel. Lo extraño de esta situación es que, a día de hoy, el presidente del Gobierno todavía no ha presentado una querella contra la investigadora, puesto que, en España, hay mucho mal pesando, e igual se creen que la conocida periodista de investigación, «quenohapublicadonada», resulta que es cierto que la envía Pedro I, El Mentiroso, para lograr información que desprestigie a esos que persiguen —desde la UCO, la judicatura o los medios— enlodar la limpia biografía de Begoña Gómez, su familia, incluso su cuñado el músico.

Ya sólo nos faltaría que las que se califican como mentiras que se vierten sobre la familia y el partido de Pedro I, El Mentiroso, tuvieran apariencia de verosimilitud, por la pereza de no presentar una querella contra la supuesta impostora. O miente ella, presentándose en nombre del presidente, o el presidente comete una desidia, porque cada día serán más los que crean que la periodista de investigación era una enviada a sueldo, a sueldo de mordida, y en metálico, que es como llamamos ahora al dinero crujiente, denominado también chistorra.

Menos mal que Bolaños, ministro de tres cosas, está ojo avizor, y prepara una reforma del secreto profesional de los periodistas, que algunos creen que va contra la libertad de Prensa, pero que seguro que es algo que se le ha ocurrido para neutralizar a la conocida investigadora que «todavíanohapublicadonada». Lo tiene difícil, porque una mujer que ha vivido de sus investigaciones y reportajes sin publicar nada, debe ser una superdotada. El que no parece superdotado en diligencia y urgencia en defender su buen nombre es Pedro I, El Mentiroso, que, según parece, a día de hoy, todavía permite que la investigadora afirme que es una enviada presidencial. Ningún dirigente, político, empresarial o bancario, habría caído en esa peligrosa desidia.