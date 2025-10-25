Los inescrutables plazos que tiene lo público...

Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial fue víctima ayer de la desastrosa gestión del Consejo Comarcal del Bierzo, que preside Olegario Ramón. Tuvo que convocar un pleno extraordinario para ampliar el plazo para la presentación de la justificación final del Plan de Juntas Vecinales del año 2023. Este era el único punto del orden del día de la sesión plenaria extraordinaria, que provocó bastantes molestias y perjuicios, en forma de desplazamientos y gastos. El punto fue aprobado por todas las formaciones políticas representadas en la corporación: PSOE, PP, UPL y Vox. Quizá por aquello de que todos conocen que es imprescindible tramitar asuntos así, aunque pongan en evidencia a las administraciones públicas...