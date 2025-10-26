Un bocado para León

Creado: Actualizado:

Es hora de que la presa del Bernesga se deje de ver como un problema para que se convierta en un recurso ambiental e histórico de los municipios por los que discurre su cauce». Florencio García era presidente de la comunidad de regantes de este cauce histórico, con más de 800 años de antigüedad, en 2008. Sus palabras podrían ser de hoy. La presa del Bernesga, o del Infantado, si hablamos del tramo de Armunia, está sumida en la más absoluta desidia.

Lo acaba de denunciar la Junta Vecinal de este pueblo que León se tragó como un bocado urbanístico allá por los años 70. Pasa la vida y los gobiernos municipales y concejiles y la presa sigue deteriorándose. A la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tanto le da. Si se acaba por tapar, mejor. Su único interés es acabar con antiguas concesiones por caducidad o por inanición. Solo hay que mirar al Órbigo y a los huertos a los que un pequeño grupo de regantes niegan el agua y la CHD consiente mientras se produce una catástrofe ambiental a fuego lento.

Volviendo a León, esa gran ciudad que Diez y Mañueco nos pintan con un oportunista apretón de manos que tiene más interés en chinchar al PSOE provincial y a Sánchez que en el progreso real de la capital del viejo reino. La presa del Bernesga, a su paso por Armunia, podría ser un corredor verde y azul magnífico para coser las heridas del pueblo y la barriada en la que convirtieron sus vegas al destinarlas a solar para levantar las casi 400 viviendas sociales.

Parece que el hecho de que Armunia tenga Junta Vecinal exime al Ayuntamiento de proyectos de cohesión urbanística y social. El municipio se ha limitado a levantar la Casa de Cultura sobre los antiguos lavaderos y un extraño edificio en medio de las viviendas sociales que iba para ‘comisaría de barrio’ y se ha quedado en centro de entrenamiento de tiro de la Policía Local.

Para colmo, una nefasta gestión de la pedanía, que fue un feudo del PSOE hasta las últimas elecciones municipales, han dejado a Armunia en una especie de indigencia política, donde el mayor brío se pone en no cambiar los nombres de las calles franquistas mientras el Parque Tecnológico de León se come otro bocado de su patrimonio.

La presa del Bernesga o del Infantado forma parte de la exposición Molinos de la ciudad de León, aunque como apunta Javier Revilla nunca fue de León porque Armunia era otro municipio, que se puede ver en el espléndido paseo entre la muralla romana de la antigua Era del Moro. Una muestra sencilla y clara, al hilo de la rehabilitación del Molino Sidrón, que recomiendo visitar para comprender la importancia del agua en la ‘pequeña Mesopotamia’ que es León entre dos ríos.

Agua que movía molinos y fábricas de curtidos, agua que regaba huertas, agua propiedad de las señoras del reino, como Sancha Raimúndez, que concedió al monasterio de San Isidoro la presa de San Isidro en 1151. Agua a la que se arrodillaban las leonesas para lavar.