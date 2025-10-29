Gobierno, arroba, correo

Creado: Actualizado:

Ya no debe emitir con ese distintivo comercial, pero hubo un momento en el que el Paramount Comedy se hizo con el dominio de todo el viento fresco que corría en la creatividad; las ocurrencias más insospechadas que luego sirven lo mismo para amenizar una tarde de café torero que la espera en el recibidor del Palais de Perrault la cita dominical con Pedro, la quinta desde el 14 de agosto, mira si se ha puesto cargante con venir a León. Tuvo que ser ahí, en ese tránsito que envuelve a los artistas, del camerino a la calle, el manoseo de los que te soban la chepa como para aliviarte la tensión ante el directo del espectáculo, el público con el efluvio de la resaca, la confusión por el atraso de la hora. El reflujo de los churros. Tuvo que ser en ese momento en el que se improvisa el discurso, porque si lo traía escrito de casa la cosa ya se pone más rabuda. Al final, al político le termina por salir el titiritero que lleva dentro, agitado, arrastrado por la emoción del aplauso, el cuerpo de la audiencia, el escenario, que lo mismo que achica, envalentona. Puede pasarle a cualquiera. Los hay que al hablar en público dan rienda suelta a la presión sanguínea a base de decir pijadas. Igual fue eso. Venirse arriba es tan humano como menguar. A veces, no es tan fácil distinguir dónde empieza el mitin y dónde termina el monólogo. Ni es lo mismo hacer de telonero del presidente del Gobierno que lanzar los acordes de Colplay, qué sé yo, que una corte de tres oyentes ya me parece una muchedumbre. La encomienda tomó enseguida altura, como el vuelo del buitre cuando agarra de cara las corrientes térmicas; alguno, al rebobinar el corte dio por hecho que éste hace bueno a Lucas. Otros, buscaron nubes en ese domingo radiante leonés para tener la certeza de que aquello que salpicaba no era lluvia. Al final, a los pobres de este valle de lágrimas nos da igual en qué catálogo de juguetes nos metan para la próxima Navidad. Eso no quita que nos demos cuenta de las señales. De esta, por ejemplo: cuando viene Pedro a León, los plumillas se filtran en la dirección prensa.valladolid@correo.gob.es. Los que van a descentralizar la Junta. Esos.