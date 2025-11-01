Dejar de adjetivar el cáncer

Creado: Actualizado:

El próximo mes de enero se cumplen dos años de la aprobación en el Congreso de la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término ‘disminuido’. Un paso más en la estrategia para no utilizar como insulto las palabras que se burlan de las personas con alguna discapacidad. La sociedad cada vez está más concienciada y mide las expresiones que se utilizan para etiquetar a las personas o describir el mundo. No ha sido un cambio fácil ni se ha producido de la noche a la mañana. Familias y asociaciones llevan años trabajando para avanzar hacia una sociedad menos excluyente, respetuosa e inclusiva. Como todos los cambios, siempre hay un sector de la sociedad que reacciona en contra, que cuestiona y no entiende que el lenguaje es complejo y cambiante, como las personas.

Ahora el Congreso ha dado otro paso y, a petición del grupo socialista, acaba de aprobar una proposición no de ley (PNL) para no usar la palabra ‘cáncer’ como un sinónimo bélico o insulto. Las personas con un diagnóstico cáncer ya iniciaron esa reivindicación mucho antes para advertir de que no son ni guerreras ni héroes ni supermanes. Son personas enfermas que no tienen más remedio que aceptar su situación, confiar en los médicos y utilizar todos los medios científicos, clínicos y sociales disponibles para intentar curarse. No tienen la carga de la responsabilidad de padecer la enfermedad ni la de su curación.

El Congreso aprueba promover que se deje de usar la palabra cáncer como un insulto y sinónimo bélico

Usar la palabra cáncer como insulto, como adjetivo de maldad que se expande, afecta al ánimo de los enfermos y las familias tanto durante el proceso del tratamiento como después de la curación. Y no digamos ya el peso que deja si la enfermedad progresa hasta un desenlace fatal.

Antes de que lo aprobara el Congreso esta semana apenas me había planteado la carga que tienen estas expresiones en los enfermos y sus familias, a veces sin que ellos mismos sean conscientes, pero que, como el humo del cigarro que ennegrece los pulmones, penetra casi desapercibido en el estado de ánimo para acabar convencidos, sin saber muy bien por qué, de que sus cuerpos describen un mundo de maldad.

Calificar e insultar con expresiones como «eres el cáncer de la sociedad» duele no a la persona a la que se dirige el insulto, sino que reverbera y se expande por el ambiente para contaminarlo.

Las palabras definen los pensamientos, dan forma al estado de ánimo y conforman la realidad. Desconozco cómo va a evolucionar esta propuesta y haré oídos sordos a los insultos que se utilizan para desmerecer una iniciativa que abre otros caminos. Ignoraré los improperios que lleguen de consagrados y prestigiosos escritores que para desmerecer la propuesta ya introducen otro insulto muy recurrente, el de «su puta madre», una manera muy culta de denigrar de manera indirecta y utilizar para ello de nuevo a las mujeres, a una que no conocen. Todo muy racional.

Por mi parte, elijo reflexionar.

