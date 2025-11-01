Hija de Juan Alba

Creado: Actualizado:

Maravilla un fenómeno que dicen creciente de interés por la vida religiosa, Dios y el Masallá entre jóvenes, vienen películas con niñas que se van a un convento, Rosalía se viste de monja sinfónica, aunque bien lejos de Sor Sonrisa... «El interés por la espiritualidad está aumentando entre los jóvenes de todo el mundo», se lee en titulares de prensa vaticana (¿?)... y es como si de repente se encendiera un aparato de radio de válvulas, carraspeara una posguerra musical y se oyera lanceando el aire la voz aguda de Miguel de Molina:

La hija de don Juan Alba

dicen que quiere meterse a monja

en el convento chiquito

de la calle La Paloma.

Su novio dice no quiero,

ella dice no me importa...

y se ha comprao un vestido

blanco como el de una novia.

Hartas de insatisfacción consumista y de un individualismo vacío con el placer a toda costa como único plan, hay jóvenes que buscan un sentido trascendente de la existencia, viejos valores, altruísmo y mirada interior porque este mundo pide a menudo apearse de él. Pero el fenómeno no tiene el bulto que medios o redes pregonan ahora por ser tema exótico y emocional. La realidad es bien otra. Cada año cierran en España 22 conventos y monasterios. No hay con quien suplir vacíos, aunque se intente desesperadamente con muchachas de países lejanos que en bastantes casos aspiran más a un pasaporte que a una vida contemplativa que abandonarán. No hay comunidades vivas en esta decadencia monacal que atraigan a las jóvenes, salvo la «Iesu Communio» de Lerma que inventaron cuqui y risueña con hábitos de tela vaquera tentando a universitarias vallisoletanas, sobre todo, por ser pucelana su fundadora Berzosa. Sin embargo, ¿cuántas españolitas se encerrarían de por vida con cuatro ancianas muy ajenas a este hoy y tres kenianas tan ajenas a nuestras costumbres en edificios históricos más inhóspitos que acogedores?... Las hijas de don Juan Alba andan hoy en otros pasos... y también mandan a sus novios al carajo... ¿será que les tienta más lo lesbi o lo fluido que lo monjil?...