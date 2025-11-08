Creado: Actualizado:

Al otro lado del cordal se han puesto a empujar. Espoleado por la sociedad civil, que ha armado una plataforma ciudadana, el Principado de Asturias ha declarado la guerra institucional al peaje de la autopista Asturleonesa. Meses después de que la Comisión Europea dictaminara que la prórroga de la concesión hasta 2050, aprobada por el Gobierno de Aznar en el año 2000, se hizo de manera ilegal, los asturianos han emprendido una cruzada para plantarse frente al Ejecutivo central, sin que casi haya habido eco a este lado del Negrón. Mientras allí se han convocado manifestaciones, se ha agitado a los transportistas y se ha favorecido la unanimidad política, aquí se ha recibido la arenga al levantamiento con desidia. Apenas se ha pasado de una declaración institucional del Ayuntamiento de la capital leonesa. Poco más. En la Diputación, el presidente, Gerardo Álvarez Courel, se ha limitado a admitir que estaría «encantado», pero que «no va a quedar más remedio que esperar» 25 años y por su parte no piensa incomodar a su partido, que está para otra cosa. La Junta, en connivencia, se pone de perfil para que no se recuerde que la firma de la prolongación de la barrera de pago, que debería de haberse levantado en 2021 de acuerdo al contrato de 1975, la estampó un Ejecutivo popular. En medio, queda León.

La batalla del Huerna deja en evidencia la falta de defensa institucional de la provincia leonesa. El servilismo del PSOE provincial, heredero de aquella promesa de Zapatero de quitar el peaje si llegaba a presidente, suma una nueva muestra de vergüenza al listado de reivindicaciones pendientes que a Sánchez no le constan. Pero la tibieza de la Junta, agazapada a la espera de ver si puede usarlo como munición de fogueo sólo para rédito político, desvela su estrategia de marginación logística. No le interesa que León tenga una salida prioritaria hacia los puertos del norte porque su apuesta, como ha demostrado con el corredor Atlántico, se centra en que el desarrollo penetre desde Valladolid hacia Burgos. La fortaleza del eje de León con Asturias, dinamitado desde la concepción del engendro autonómico, halla un cepo perfecto en el peaje que grava a quien quiera entrar o salir por esta tierra. Ese es el precio que tiene que pagar León.